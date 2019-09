Apel către europarlamentarii români pentru susţinerea Rovanei Plumb: E interesul României

22:20

„De asemenea, vreau să menţionez faptul că am vorbit despre situaţia Guvernului la acest moment şi am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat de multe ori că nu ne este teamă. Vom merge în Parlament astfel încât să obţinem votul de încredere. Vreau să subliniez faptul că ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar în cazul în care nu obţinem acest vot de încredere, Guvernul nu cade”, a declarat Viorica Dăncilă, după Comitetul Executiv. Liderul PSD a adăug...