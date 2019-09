Bogdan Mocanu a uitat de Ana și de Roxana! Cine este femeia care i-a cucerit inima

15:00

Moment-surpriză la Starea Civilă din Iași. Un ieșean în vârstă de 83 de ani și-a redecoperit pofta de viață, așa că s-a prezentat în fața ofițerului Stării Civile alături de aleasa inimii sale. Mireasa – Svetlana Focșa – are 56 de ani, dar diferența de vârstă nu este o problemă pentru fericitul mire. “Planurile de […] The post Câți ani are mireasa acestui bărbat de 83 de ani din Iași. Ofițerul de la Starea Civilă a crezut că nu vede bine. FOTO appeared first on Cancan.ro.