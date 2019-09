Olt: Început de an şcolar marcat de dispariţia Alexandrei Măceşanu la Liceul "Mihai Viteazul" din Caracal

01:20

Actorul Patrick O'Neal, cu origini irlandeze, s-a născut la Ocala, Florida, la 26 septembrie 1927. A absolvit Universitatea din Gainesville, în Florida.După sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial s-a mutat la New York şi a studiat la Actor's Studio şi Playhouse. În 1956, s-a căsătorit cu actriţa Cynthia Baxter cu care a avut doi copii.Cariera sa de actor a început în anii '50, când l-a înlocuit pe Tony Randall în comedia "Oh, Men! Oh,Women!".Gregory Peck, unul dintre cei mai celebri actori americani de după război, l-a creditat şi i-a trasat direcţia pentru a deveni un actor de succes.A deţinut un restaurant numit "The Ginger Man", numit după piesa în care apărea la vremea respectivă. Piesa a avut premiera pe Broadway la Teatrul Orpheum, pe 21 noiembrie 1963, în ajunul asasinării preşedintelui Kennedy. Actorul Carroll O'Connor a fost ulterior coproprietar al restaurantului. A mai avut un restaurant denumit "O'Neals' Balloon", împreună cu fratele său, Michael (n. 28 oct. 1936 - 12 nov. 2018), care era restaurator.Au urmat roluri în filmele: "A Matter of Morals" (1960), "King Rat" (1965), "Alvarez Kelly'' (1966), "Matchless" (1967), "The Secret Life of an American Women" (1968), "Assignment to Kill" (1968), "Where Were You When the Lights Went Out?" (1968), "The Kremlin Letter" (1970), "Stiletto" (1970), "The Way We Were" (1973), "The Stepford Wives" (1975), "The Stuff" (1985), "Like Father Like Son" (1987), "Q & A" (1990), "For the Boys" (1991), "Under Siege" (1992), potrivit www.imdb.com.A primit roluri şi în numeroase seriale pentru televiziune, precum: "The Hands of Clara Schumann" (1954), "Treasury Men in Action" (1952-1954), "The Pepsi-Cola Playhouse" (1954), "Matinee Theatre" (1956), "The Millionaire" (1956-1960), "Diagnosis: Unknown" (1960), "Route 66" (1963-1964), "Bob Hope Presents the Chrysler Theatre" (1965-1967), "Companions in Nightmare" (1968), "The Doris Day Show" (1972-1973), "Barnaby Jones" (1973-1976), "The Last Hurrah" (1977), "Kaz" (1978-1979), "Emerald Point N.A.S." (1983), "Maigret" (1988), "A Man Called Hawk" (1989), "Perry Mason: The Case of the Skin-Deep Scandal" (1993). A avut apariţii în peste 120 de filme.A murit din cauza unei insuficienţe respiratorii în timp ce se lupta cu tuberculoza, la 9 septembrie 1994, la St. Vincent's Hospital din New York,. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: www.cinemagia.ro