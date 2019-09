E oficial: cânăreața a anunțat că a rămas însărcinată cu vedeta Kanal D! E băiețel

19:10

Un tânăr din Popești Leordeni a escrocat 21 de oameni promițându-le că le va închiria un apartament care în realitate nu exista! Așa s-a ales cu 25.000 e euro într-o zi! 21 de oameni au aflat că au închiriat acelaşi apartament. Au plătit chiria în avans, fără să ştie unii de alţii. Însă niciunul nu […]