Ultima „rudă în viaţă” a lui Adolf Hitler, condamnată pentru pedofilie. Tatăl minorei abuzate, oripilat de incident: „Am scos un garaj la vânzare şi a răspuns Hitler / A dus-o pe Ania la el acasă şi i-a dat bomboane”

09:20

Hannah Jones, o tânără de 18 ani a vrut să-i facă o surpriză mamei sale în casa lor din Cirard, Ohio. Când a auzit zgomote, femeia a crezut că în locuinţa ei se afla un hoţ, aşa că a înşfăcat pistolul. Fără să se uite mai întâi la aşa-zisul hoţ, femiea a apăsat pe trăgaci. „Imediat după ce am intrat pe uşă, mama era panicată şi m-a împuşcat. Tot ce am apucat să fac, a fost să ţip. Am căzut pe loc. Cred că sunt norocoasă să fiu aici încă. Încă îmi trece prin cap că puteam să fiu moartă acum, dar...