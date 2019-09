Titi Aur, declarații cutremurătoare despre accidentul provocat de Mario Iorgulescu: “Maşina ucide, e o armă dacă nu e condusă corect”

19:20

O adolescentă a fost bătută cu sălbăticie, cu pumnii și picioarele, apoi târâtă de păr prin parc pentru că ar fi refuzat să lovească o altă fată. Tot scandalul a fost filmat și postat pe Facebook, imaginile devenind virale. Polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă. Colegii tinerei au filmat amuzați întreaga scenă