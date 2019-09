ŞTIRILE DIMINEŢII - SPORT - 10 SEPTEMBRIE

01:20

Pelicula "It: Chapter Two'', continuarea filmului de groază adaptat după romanul scriitorului Stephen King, a avut în acest weekend un debut ''terifiant'' în box-office-ul nord-american, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations şi citate de AFP.Filmul, care prezintă revenirea clovnului malefic Pennywise şi o are pe afiş, printre alţii, pe Jessica Chastain, a masacrat concurenţa reuşind să obţină, de vineri până duminică, încasări de 91 de milioane de dolari în sălile de cinematograf din Statele Unite şi Canada. Suma încasată este uşor mai mică în comparaţie cu cele 123 de milioane de dolari încasate după primul weekend în sălile de cinema a peliculei ''It'', filmul de groază cel mai profitabil din istorie, lansat în 2017.Însă, această continuare lasă mult în urmă filmul "Angel Has Fallen" - pe prima poziţie în box-office weekendul trecut - care a obţinut încasări de doar 6 milioane de dolari. Acest lungmetraj de Ric Roman Waugh spune povestea lui Mike Banning (Gerard Butler), un bodyguard al preşedintelui american, acuzat că ar fi creierul unei tentative de asasinare a şefului său, interpretat de Morgan Freeman. Eroul trebuie să scape de autorităţile aflate pe urmele sale, găsind în acelaşi timp adevăraţii făptaşi ai acestui complot. "Good Boys", o comedie care urmăreşte aventurile a trei băieţi de clasa a şasea care fug de la şcoală pentru a porni într-o călătorie ieşită din comun, însă se străduiesc să ajungă la timp acasă pentru o mult-aşteptată petrecere, se află pe locul al treilea în acest clasament, cu încasări de 5,4 milioane de dolari în trei zile. Animaţia "The Lion King" produsă de Disney, a coborât pe locul al patrulea faţă de săptămâna trecută, cu 4,2 milioane de dolari de obţinuţi în acest weekend, şi 1,6 miliarde de dolari după lansarea în cinematografe. Pe locul al cincilea se află "Overcomer", în regia lui Alex Kendrick, care deţine şi rolul principal - despre un antrenor de baschet de liceu, care se oferă să antreneze o tânără cu astm în vederea unei curse de alergare pe distanţă lungă. Pelicula a realizat încasări de 3,8 milioane de dolari în acest weekend în cinematografele nord-americane. Iată şi restul peliculelor din Top 10:6. ''Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'': 3,7 milioane de dolari (164,3 milioane de dolari în şase săptămâni);7. ''The Peanut Butter Falcon'': 2,3 milioane de dolari (12,3 milioane de dolari în cinci săptămâni);8. ''Scary Stories'': 2,3 milioane de dolari (62,1 milioane de dolari în patru săptămâni);9. ''Wedding Nightmare'': 2,2 milioane de dolari (25,6 milioane de dolari în trei săptămâni);10. ''Dora and the Lost City of Gold'': 2,2 milioane de dolari (54,2 milioane de dolari în cinci săptămâni). AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)