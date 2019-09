Incredibil ce a pățit o familie de români din Spania! Bebelușul lor a înghițit o pastilă de ecstasy găsită într-un parc

21:00

Jador, și el concurent în această emisiune, este cel care a dezvăluit că una dintre fetele de care a fost îndrăgostit… este însărcinată! Aflat în platoul Teo Show, cântărețul de manele a dezvăluit că a aflat o veste bombă despre Simina, fosta lui iubită. "Tot ce a fost cu Simina s-a terminat! Te pup, nu […]