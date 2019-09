Dj Wanda s-a întors în România. Ce spune despre căsătoria cu americanul Karl Katavich

10:10

Bianca Andreescu, campioana de anul acesta de la US Open, a afirmat că și-a dorit dintotdeauna să câștige acest turneu de mare șlem. Jucătoare canadiană cu origini românești Bianca Andreescu, a devenit campioană la US Open la vârsta de 19 ani. În finală, sportiva a învins-o în două seturi - 6-3, 7-5, pe Serena Williams.