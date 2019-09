Poliţist din Iași, prins băut de colegi la volanul maşinii de serviciu

11:10

În aceste zile, “berea” este cuvântul de ordine la Brașov, unde, până pe 15 septembrie, se desfășoară ediția cu numărul 11 a Oktoberfest în variantă românească. Festivalul de la poalele Tâmpei are loc înaintea “originalului” de la München și adună de la an la an tot mai mulți amatori de distracție. Cel mai fidel mușteriu […] Post-ul «Bătaie» pe distracție la Oktoberfest, la Brașov. Deși prețurile nu sunt dintre cele mai mici, sărbătoarea berii adună sute de mii de oameni. «Vin în fiecare an. N-am lipsit de la nici o ediție» apare prima dată în Libertatea.