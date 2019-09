Simina Costea, declarații neașteptate după ce What’s Up și-a asumat relația cu Alice Badea

23:00

Iasmina Halas trece prin momente grele! Și-a dorit să aibă un bust generos, dar în schimb a avut parte de cel mai urât coșmar. I-au ”explodat” sânii blondinei, iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, are primele imagini cu dezastrul din sutien. Ghinioanele se țin lanț de Iasmina Halas! În ultimul an, blondina a trecut […] The post I-au ”explodat” sânii sexoasei! Primele imagini cu dezastrul din sutien: ”Sunt foarte dezamăgită!” appeared first on Cancan.ro.