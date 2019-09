Dezvăluire halucinantă a unei rude apropiate a familiei: „Elodia trăiește și tot ce face acum este să se...”

11:30

În luna iulie a acestui an s-a înregistrat naşterea a 18.523 de copii, cu 4.017 mai mulţi copii decât în luna iunie, iar numărul deceselor şi numărul deceselor copiilor sub un an înregistrate au crescut în luna iulie faţă de luna iunie, arată datele transmise marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).