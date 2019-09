Gabriela şi Gino Iorgulescu au luat legătura cu familia tânărului decedat: “Am promis în fața Lui Dumnezeu că vom avea grijă de copiii rămași fără tată”

08:20

Oana a avut parte momente dificile în ultimele zile, după ce a mers de urgență la spital. Vedeta se afla la botezul fiicei Gabrielei Cristea și se simtea foarte rău, încă de când ajunsese, a stat puțin, a făcut câteva poze, iar apoi a ajuns direct pe mâna medicilor. După aproximativ două zile în care […] The post Ce i-au descoperit medicii, după ce Oana Roman a stat internată 2 zile în spital appeared first on Cancan.ro.