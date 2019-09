Patru ani de Fluent in Finante

Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, a reusit sa ajunga la o audienta nationala cumulata de 16.500 de persoane prin seminariile „Fluent in Finante”, evenimente gratuite de educatie financiara care au loc la nivel national si care se adreseaza persoanelor fizice interesate sa descopere oportunitatile oferite de piata de capital si sa devina investitori. „Educatia financiara este foarte importanta pentru orice persoana, indiferent daca activeaza in domeniul financiar sau nu. Fiecare roman trebuie sa inteleaga cum sa-si gestioneze chibzuit banii si ca, inca de la tinerete, este esential sa-si planifice viitorul. In lumea financiara, timpul este unul dintre cei mai importanti aliati, iar educatia financiara exact acest lucru ne invata: cum sa folosim acest timp pentru a ne asigura un viitor linistit financiar. Fluent in Finante alaturi de alte proiecte derulate de BVB impreuna cu partenerii sai vizeaza atragerea unui numar cat mai mare de persoane catre piata de capital astfel incat economiile cat mai multor romani sa beneficieze de evolutiile favorabile pe care piata de capital le ofera pe termen lung”, a declarat Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti. Programul „Fluent in Finante” a inceput in iulie 2015 si, in faza initiala, a vizat companiile interesate sa ofere cursuri de educatie financiara catre angajati. Dupa succesul inregistrat la nivel national, proiectul a fost extins in noiembrie 2015 catre persoane fizice, in martie 2016 catre elevi si studenti, iar in iunie 2016 catre companiile listate pe bursa. „Parcurgerea unui curs de educatie financiara reprezinta, poate, cea mai buna investitie in viitorul tau si al familiei tale. Rezultatul acestei investitii este independenta financiara. Bunastarea depinde 99% de educatie financiara si 1% de inspiratie. Sper ca romanii sa inteleaga importanta educatiei financiare si sa profite de ea,” a afirmat Lucian Anghel, presedintele CA al Bursei de Valori Bucuresti. Pana in prezent, 100 de seminarii au fost organizate la 43 de companii, 60 de seminarii in cadrul a 19 universitati in 11 orase (Alba-Iulia, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Suceava, Tg. Mures, Timisoara), alte 65 de seminarii au fost pentru elevi din diverse scoli din Bucuresti si alte orase din tara, in timp ce 32 de seminarii dedicate persoanelor fizice au fost organizate in Alba-Iulia, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Oradea, Ploiesti, Sibiu si Timisoara. Astfel, in total 16.500 de persoane au participat la 257 de seminarii organizate in cadrul celei mai importante miscari de promovare a educatiei financiare in randul populatiei derulata de Bursa de Valori Bucuresti si partenerii sai. „Am fost interesata de seminar pentru a-mi largi orizonturile in domeniul finantelor. Sunt convinsa ca banii care circula aduc mai mult castig tuturor, nu doar mie, cat si firmelor care doresc sa creasca, sa dezvolte tehnologii, astfel sper sa ajut si eu la realizarea telurilor. De asemenea, economisesc bani pentru zilele cand voi iesi din activitate. Mi-ar placea sa invat cat mai multe pentru a putea lua decizii cat mai bune din punct de vedere financiar”, a declarat Anamaria Rus, care a inceput sa investeasca pe piata locala de capital dupa ce a participat la un seminar Fluent in Finante organizat de Bursa de Valori Bucuresti si IFB Finwest. „La motto-ul BVB «Bursa e pentru oameni» as adauga ca bursa este pentru oamenii care vor mai mult. Pentru ei exista Fluent in Finante, adica educatie pentru oportunitate, respectiv pentru oportunitatea unei investitii la bursa”, a afirmat Ovidiu Serdean, Director, IFB Finwest. Pana la finalul acestui an, evenimentele programate de Bursa de Valori Bucuresti impreuna cu partenerii sai la nivel national se vor derula conform urmatorului calendar: Craiova – 19 septembrie – Inregistreaza-te aici Tg. Mures – 17 octombrie – Inregistreaza-te aici Timisoara – 21 noiembrie – Inregistereaza-te aici Bucuresti – 5 decembrie – Inregistreaza-te aici Banca Transilvania, Estinvest si IFB Finwest au fost alaturi de BVB inca de la inceputul programului „Fluent in Finante”. Alti parteneri implicati in acest program au fost: Alpha Finance, Intercapital Invest, OTP Asset Management, Tradeville si Goldring. „Cand am demarat Fluent in Finante am descoperit o generatie intreaga care a reusit profesional, a reusit sa stranga niste bani si se gandeste acum sa ii inmulteasca prin investitii. Exista foarte mult interes pentru educatia financiara si o dovada in acest sens este faptul ca acest program, conceput initial pentru angajatii marilor companii din Romania, a ajuns sa se desfasoare si pentru publicul larg, in principalele orase ale tarii. Numaram patru ani in care Banca Transilvania a sustinut acest demers si ne asteptam ca in anii urmatori Fluent in Finante sa continue sa creasca si sa beneficieze de o tot mai mare vizibilitate”, a afirmat Dan Rusu, Head of Research, Banca Transilvania. „Asa cum fiecare patru ani ai unei etape scolare ofera informatii noi atat elevilor, cat si dascalilor, primii ani ai Fluent in Finante au oferit participantilor sansa de a descoperi bursa sau de a-si extinde perspectivele financiare, iar noua, organizatorilor, o mai buna intelegere a modului in care fiecare persoana face pasul de la economisire catre investitie. Comunicarea directa cu brokerii si reprezentantii BVB i-a determinat pe participanti, fie ei doar persoane interesate sau chiar investitori deja activi, sa fie mai deschisi la discutiile propuse, aratand in fiecare an un interes in crestere. Ne bucuram ca pe parcurs observam un numar mai mare de persoane dornice sa devina active pe piata de capital, dar si un nivelul mai ridicat al informatiilor solicitate de acestia, ceea ce indica o constientizare a nevoii de a economisi cu ajutorul bursei si un interes de a analiza mai atent alternativele de investitie in diferite domenii”, a spus Lucian Isac, Director General, Estinvest. „Fluent in Finante” este o platforma extinsa de educatie financiara din Romania si include mai multe segmente, printre care videoclipuri educationale, un modul de eLearning, glosar de termeni, test de cunostinte financiare, precum si o harta interactiva a companiilor de brokeraj autorizate, cluburi de investitori si multe alte functii. 