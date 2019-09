Bihor: Pompierii militari au donat sânge în urma unui apel al Centrului de Transfuzie

13:40

Viticultorii arădeni reclamă că producţia de struguri din acest an este compromisă în mare parte de porcii mistreţi, care s-ar fi înmulţit excesiv şi ar ataca în turme culturile, sesizări fiind depuse şi la autorităţi.În Podgoria Aradului, care cuprinde mai multe localităţi şi are în centru zona viticolă Miniş, există sute de cultivatori, pe o suprafaţă de peste 3600 de hectare, iar mulţi dintre ei acuză că porcii mistreţi le provoacă mari distrugeri în acest an.Unul dintre cultivatori, Nicu Cojocaru, a declarat, pentru AGERPRES, că cel puţin 60 la sută din culturi au fost distruse pe suprafaţa de opt hecatre pe care o deţine."Este o distrugere generalizată, porcii vin în turme, mi-au rupt şi gardurile. Niciodată nu ne-am confruntat cu un atac al mistreţilor ca acum. Am pus şi paznici, care fac gălăgie pentru a-i alunga, dar nu reuşim să scăpăm de ei. Pagubele sunt imense, eu am pierderi majore din cauza mistreţilor. Doar în stropirea culturilor am investit 30.000 de lei în acest an, dar nu cred că voi reuşi să fac în total nici 3.000 de litri de vin. Cel puţin 40 de tone de struguri mi-au fost distruse de mistreţi, însă am vecini cu pierderi şi mai mari. Un italian care are peste o sută de hectare aproape că nu mai are ce recolta", a spus Nicu Cojocaru.Viticultorii au făcut plângeri la autorităţi şi cer împuşcarea tuturor mistreţilor din zonă.Preşedintele Asociaţiei de Vânătoare şi Pescuit "Cetatea Şiria", Ştefan Agrima, care administrează fondul de vânătoare din zona Miniş-Şiria, spune că în acest an s-a primit aprobare pentru împuşcarea a 45 de porci mistreţi, din care jumătate au fost deja ucişi."Problema este ca cei mai mulţi cultivatori nu au garduri sau paznici, iar acum este perioada de tranzit a porcilor mistreţi, care trec prin culturile de struguri, venind de pe dealurile din împrejurimi. Ei vin din mai multe zone, astfel că numărul celor care provoacă acum probleme este mai mare, faţă de efectivul de 50 de capete pe care îl avem în mod obişnuit pe fondul nostru de vânătoare. Vom continua acţiunile de vânătoare, dar nu putem împuşca mai mulţi mistreţi decât ne permite legea", a declarat Agrima.La Direcţia Agricolă Arad au fost înregistrate primele sesizări ale viticultorilor, iar în această perioadă se fac evaluări privind pagubele provocate de mistreţi, dar şi de căprioare."Colegii noştri s-au deplasat pe teren în zona Pâncota, de unde am primit primele reclamaţii. În cazul unui cultivator de acolo, s-au constatat distrugeri de 15 la sută pe o suprafaţă de 24 de hectare de viţă de vie. Vom verifica situaţia şi la Şiria, unde se reclamă pierderi mai mari. Noi, conform legii, facem parte din comisia care stabileşte pagubele produse de animale sălbatice, iar pe baza documentelor întocmite, cultivatorii pot face demersuri pentru a obţine despăgubiri", a declarat şeful Direcţiei Agricole Arad, Ioan Martin. AGERPRES / (AS - autor: Marian Buga, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)