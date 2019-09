Primarul unei comune din Vâlcea a rupt tăcerea după ce a lipsit de la festivitatea de deschidere a noului an școlar

08:40

ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de marți, 10 septembrie. Vremea se menține călduroasă, dar ploile își fac apariția. Cerul va avea înnorări trecătoare în nord-vestul țării și în zona de munte, unde după-amiază izolat va ploua slab, iar în restul teritoriului va fi variabil, mai mult senin. Temperaturile maxime se vor încadra între […]