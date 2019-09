Caz Caracal: încă 2 polițiști puși sub acuzare pentru abuz în dosarul deschis pe numele lui Gheorghe Dincă. Declarația halucinantă a unui agent

09:40

Curs valutar 10 septembrie. Moneda națională continuă să țină piept asalturilor cotidiane ale monedei europene. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat ieri un curs de referinţă de 4,73 lei/euro, 4,29 lei/dolar, 5,27 lei/liră sterlină. Euro rămâne la 4,73 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR. Vineri, 6 septembrie 2019, euro a atins cea mai ridicată […]