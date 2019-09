Copiii sunt invitați să-l descopere pe marele pictor român Nicolae Tonitza, la Art Safari Kids – ediția 2019

14:50

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu atrage atenţia că, prin propunerea PSD pentru şefia Senatului, în persoana lui Teodor Meleşcanu, se produce "o situaţie nefirească", pentru că ALDE va intra, la vot, cu doi candidaţi. Tăriceanu a acuzat-o pe Viorica Dăncilă de "lovitură sub centură". "Un atac, o lovitură sub centură pe care doamna Dăncilă, împreună […] Post-ul Tăriceanu, despre candidatura lui Meleşcanu la Senat: „O lovitură sub centură din partea Vioricăi Dăncilă” apare prima dată în Libertatea.