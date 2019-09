Irak: Peste 30 de morţi într-o busculadă în timpul unui pelerinaj şiit la Kerbala

17:40

Din cauza traficului intens al bărcilor de agrement cu motoare puternice, antrenamentele sportivilor sunt perturbate de valuri, existând chiar cazuri în care bărcile au fost distruse, după cum afirmă preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. "Din păcate această problemă nu este în curtea Ministerului Tineretului şi Sportului, baza este a noastră dar nu şi lacul. Dacă vorbim despre lac, din păcate lacul nu este administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Este o problemă foarte foarte veche şi s-a mai discutat despre ea, dar iată că am ajuns după 10-15 ani la aceeaşi problemă, când anumiţi tineri nu înţeleg ce înseamnă sportul de înaltă performanţă. Va trebui să avem o discuţie foarte aplicată, să vedem ce putem face. Singura soluţie ar fi ca pe programul de antrenament nimeni să nu mai aibă voie pe lac, asta cred că ar fi singura soluţie. Nu cred că i-ar împiedica două-trei ore fără să se plimbe printre sportivii noştri dacă vrem într-adevăr să înţelegem că sportul este o prioritate şi că este singurul ambasador pe care România îl are cu adevărat. Trebuie să vedem într-un fel sau altul dacă ţine de un ordin de ministru sau de un cadru legislativ, să putem să modificăm în Parlamentul României. Dacă vom găsi această soluţie, eu cu mare drag în calitatea mea de senator pot să iniţiez o asemenea lege, sau să modificăm un articol, să încheiem odată şi cu această problemă. Cred că cea mai bună soluţie este prin lege, pentru că nu va mai putea nimeni să o modifice şi aceşti minunaţi sportivi ar putea să beneficieze de cele mai bune condiţii. Ştiu această problemă de mult timp, nu este prima dată când vin în această bază, din păcate nu este la noi", a declarat Bogdan Matei.Întrebat dacă nu ar putea pune o "pilă" la conducerea ministerelor de care aparţine Lacul Snagov, Matei a spus: "Ţine de Ministerul Apelor şi de circulaţia navală, de transporturi. Termenul de pilă nu îl cunosc, dar pot să vă spun că fac parte din Guvernul României şi pot să spun că ne ştim. Mai mult la transporturi este problema, o să încercăm să facem o întâlnire în trei. Eu nu am nicio problemă cu agrementul, dar problema intervine atunci când încerci să obstructionezi performanţa. Sper ca în următoarea perioadă să putem să ne aşezăm la masă alături de doamna preşedinte, să vedem care este soluţia. Eu am toată disponibilitatea, şi ca ministru şi ca senator, să vedem care este soluţia, fie printr-un HG, fie prin lege. Din punctul meu de vedere cel mai bine ar fi prin lege, chiar dacă procedura este mai lungă. Aşa cum suntem de 15 ani, nu cred că ne împiedică o lună astfel încât să se pronunţe cele două camere şi să fie promulgată mai apoi".Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a precizat că a fost nevoită să apeleze la poliţie înainte de plecarea la Campionatele Mondiale de la Linz pentru a asigura buna desfăşurare a antrenamentelor sportivilor, care erau perturbate de bărcile de agrement. "Pregătirea a decurs nu foarte bine, pentru că ştiţi cu ce probleme ne confruntăm noi an de an şi parcă de la an la an este mai greu. Chiar am ajuns înainte de plecare să fim escortaţi de poliţia navală, pentru că altfel nu se mai poate. Aici este casa noastră şi aici ne antrenăm, mai puţin în lunile reci când lumea nu este pe lac, iar atunci când încercăm să ne antrenăm şi să scoatem timpi cât mai buni, să vedem unde stăm, nu putem pentru că trebuie să ne rugăm de ei să ne lase să ne antrenăm. În aceste condiţii cu siguranţă că nu ne putem bate pentru aurul olimpic şi o spun de pe acum, pentru că noi vom începe pregătirea în două săptămâni. Sportivii noştri vor veni la fel de determinaţi după două săptămâni aşa cum au făcut-o în ultimul ciclu olimpic", a declarat Elisabeta Lipă într-o conferinţă de presă susţinută la complexul sportiv Snagov, unde se pregătesc loturile naţionale.Oficialul FRC a precizat că a existat un caz în care o barcă de 8 a fost distrusă în urma valurilor provocate de bărcile de agrement de putere mare: "Am fost şi am văzut cum se pregătesc sportivii noştri în Italia trei luni de zile, nu are nicio legătură cu ce se întâmplă pe lacul Snagov. Aici cum dă căldura oamenii ies cu ski-jeturi, cu ambarcaţiuni cu mulţi cai putere. Sunt practic lipsiţi de bun-simţ pentru că nu poţi să accelerezi şi să faci valuri când vezi sportivul că este în barcă şi treci pe lângă el, sau te bucuri când vezi că i-a intrat apă în barca sau că l-ai răsturnat sau ai rupt barca. Pentru că am avut situaţii în care am rupt o barcă de 8, care costă 50 şi ceva de mii de euro. Deci asta e situaţia, dar nu avem unde ne duce. Aici este casa noastră, de aici a plecat canotajul cu mulţi ani în urmă. Cineva trebuie să ia o măsură pentru că eu nu cred că ei au dreptul să circule pe lac cu ambarcaţiuni care ar trebui din punctul meu de vedere să circule pe Marea Neagră. Trebuie să găsim o comunicare, dar în acest moment nu există. Eu am făcut apel către domnul ministru şi către domnul preşedinte COSR pentru că îmi e foarte greu singură să bat pe la uşi. Am încercat, dar s-a uitat". România a participat la Mondialele de la Linz cu 11 echipaje şi 41 de sportivi, şapte echipaje reuşind să se califice la Jocurile Olimpice Tokyo 2020: dublu feminin vâsle, categorie uşoară (Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă), dublu rame masculin (Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă), dublu rame feminin (Cristina-Georgiana Popescu, Amalia Bereş), dublu vâsle masculin (Ioan Prundeanu, Marian-Florian Enache), patru rame feminin (Viviana Iuliana Bejinariu, Ioana Vrînceanu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu), pe lângă cele două bărci medaliate la Linz.