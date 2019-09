Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 septembrie 2019. Săgetătorii se ceartă cu prietenii

14:20

Vești delicate de la medicii care se ocupă de fiul lui Gino Iorgulescu! Starea de sănătate a lui tânărului s-a agravat în ultimele 12 ore. Recent, doctorii de la Spitalul Elias au anunțat noi amănunte despre cum este Mario Iorgulescu. Citește și: Gabriela şi Gino Iorgulescu au luat legătura cu familia tânărului decedat: “Am promis […] The post Starea de sănătate a lui Mario Iorgulescu s-a agravat în ultimele 12 ore. Medicii de la Elias tocmai au anunțat appeared first on Cancan.ro.