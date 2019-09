Burleanu a dat o fugă la Parlamentul European. Scopul şi durata vizitei?

22:50

Naţionala feminină de volei Under 18 a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Egipt, după ce a zdrobit în optimile de finală echipa Turciei, scor 3-0. Francesca Alupei şi Alexia Căruţaşu duc echipa feminină de volei Under 18 a României în elita mondială. Echipa tricoloră a început competiţia în Grupa C, alături de Rusia, Argentina, Thailanda şi Belarus. Cu două victorii (3-0 cu Argentina, 3-1 cu Belarus) şi două înfrângeri (1-3 cu Thailanda şi 2-3 cu Rusia),...