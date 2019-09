Zeci de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la angajaţi RAR care înmatriculau peste rând maşini şi falsificau documente

10:00

În timpul jurnalului de seară londonez a fost difuzată o postare pe instagram a unei gimnaste. Alături de imaginea tinerei se aflau comentariile urmăritorilor ei. Un comentariu indecent şi necenzurat ("I love to f*** your a**”) i-a şocat pe telespectatori, potrivit The Mirror. O telespectatoare în vârstă de 55 de ani a reclamat că în timp ce se uita pe BBC a rămas şocată citind un comentariu mai mult decât nepotrivit. Femeia care se afla în faţa televizorului a declarat că ceea ce a făcut-o să s...