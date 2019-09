Și-a înecat copiii după ce a aflat că iubitul ei era căsătorit

23:20

Bianca Andreescu a fost invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon, „The Tonight Snow”, după ce a câștigat finala US Open. Tenismena de origine română a vorbit despre cum au fost ultimele zile din viața ei, după ce a învins-o pe Serena Wiliams. „Mă simt foarte bine. Am făcut istorie în Canada, sunt cu adevărat binecuvântată”, […] Post-ul Bianca Andreescu a fost invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon, după finala US Open. „A fost o perioadă agitată” apare prima dată în Libertatea.