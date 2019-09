Armă găsită la un pacient internat la Spitalul din Botoşani

11:45

O asistentă medicală la SMURD a relatat despre un accident rutier la care SMURD a fost solicitat iar din echipa de salvare a făcut şi ea parte. să intervină, cu 5 victime, dintre care 2 copii. „De-a lungul anilor am văzut multe, am simţit multe, am învătat multe. Sunt lucruri cu care m-am obişnuit, lucruri care au devenit o rutină pe care o respect riguros, dar mai sunt şi imagini cu care nu am să pot face pace vreodată”, mărturiseşte femeia.