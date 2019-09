La 83 de ani, o femeie a obținut peste 50 de întâlniri cu bărbați de toate vârstele, pe Tinder

12:00

Fie ca este vorba despre locul de munca sau de propria locuinta, pastrarea curateniei si igienizarea spatiilor este necesara, daca ne dorim o viata cat mai sanatoasa. In plus, atat pentru noi, cat si pentru cei din jurul nostru, nepastrarea curateniei poate fi in primul rand deranjanta, iar mai apoi, presupune chiar si un risc […] Post-ul (Publicitate) Curatenia de toamna, in 3 pasi simpli apare prima dată în Libertatea.