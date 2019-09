Maramureş: Patru persoane implicate în traficul de substanţe psihoactive, arestate pentru 30 de zile

12:00

Asociaţia "Let's Do It, Romania!" a anunţat, miercuri, că va organiza o nouă zi de curăţenie naţională pe 21 septembrie, în 26 de judeţe."Pe 21 septembrie sunt aşteptaţi voluntari din Ilfov, Bihor, Botoşani, Vâlcea, Mehedinţi, Constanţa, Timiş, Satu Mare, Hunedoara, Ialomiţa, Tulcea, Mureş, Prahova, Olt, Argeş, Neamţ, Dolj, Vrancea, Suceava, Braşov, Cluj, Giurgiu, Maramureş, Harghita, Bacău, iar la Sibiu acţiunea va avea loc pe 28 septembrie", se precizează într-un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.Conform aceleiaşi surse, voluntarii mobilizaţi pe 21 septembrie vor curăţa deşeuri a căror cartare sau identificare se realizează cu aplicaţia de mobil TrashOut. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit şi cuprinde informaţii despre loc, tipuri şi originea deşeurilor."Ne-am propus ca şi anul acesta să ne alăturăm mişcării globale 'Let's Do It, World!' şi să facem din nou curăţenie în România alături de voluntarii noştri. Anul acesta, împlinim 9 ani de la prima acţiune şi ne bucurăm să sărbătorim împreună, pentru o Românie mai curată", a declarat preşedintele Asociaţiei "Let's Do It, Romania!", Ştefan Buciuc."Let's Do It, Romania!" se prezintă ca cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 şi până în prezent, proiectul a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)