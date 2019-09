Blocul lui Mihai Bendeac, în flăcări: “A luat foc un apartament din cauza unei tigăi cu ulei”

07:40

Un nou cutremur s-a produs în România, în județul Vrancea. În această dimineață, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a emis un comunicat în care a prezentat informațiile referitoare la magnitudinea seismului și adâncimea la care s-a produs. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP) transmite: În ziua de 11/09/2019, la oră 05:05:48 […] The post A fost cutremur în România, la ora 05:05. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a resimțit appeared first on Cancan.ro.