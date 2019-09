Andreea Bălan își va purta rochia de mireasă la concerte! Jurata „Te cunosc de undeva!” vrea să ia „o parte din nuntă” pe scenă

13:30

Antalya este o destinatie populara printre turistii din tara noastra datorita conditiilor excelente de cazare precum si numeroaselor oferte de all-inclusive pe care hotelurile le pun la dispozitie. Oricum ar fi, daca te gandesti sa-ti petreci luna de miere in Antalya, contrar tuturor parerilor ar fi bine sa eviti sistemul all-inclusive deoarece poate vei vrea ca in fiecare seara sa iei cina intr-un loc cu totul special, iar in fiecare dimineata sa-ti bei cafeaua la alt restaurant.