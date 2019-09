Fotbal: Imnul Hong Kong-ului, fluierat la un meci cu Iranul

14:00

Deputatul ALDE Toma Petcu a declarat, miercuri, că Teodor Meleşcanu nu are cum să mai fie membru ALDE, menţionând că îi sfătuieşte pe colegii din partid să nu se lase "păcăliţi" şi să plece pentru "o funcţie efemeră", pentru că îşi periclitează viitorul politic."Este o chestiune de procedură, de formă. Din punctul meu de vedere, Teodor Meleşcanu nu mai are cum să fie membru ALDE. Nu sunt jurist, dar, conform deciziei, nu mai are cum să fie membru ALDE", a afirmat Petcu, fost ministru al Energiei, la Parlament.Întrebat dacă Teodor Meleşcanu ar putea contesta această decizie, Petcu a răspuns: "Din câte ştiu, eu nefiind jurist, această contestaţie nu ar anula decizia în sine. Că la sfârşit poate fi o anulare, vom vedea ce decide instanţa".El a adăugat că parlamentarii ALDE care vor accepta propunerea PSD să ocupe posturi în ministere vor fi excluşi din partid. "În momentul când se acceptă o funcţie, sunt excluşi de drept. Formula corectă, dacă îmi amintesc cum am formulat noi şi cum am aprobat acea decizie a Biroului Politic, este de radiere", a menţionat el.Potrivit lui Petcu, au fost discuţii la Guvern cu foşti miniştri ai ALDE."Cunosc doar că au fost doar nişte discuţii, nu am date exacte, nu am fost prezent acolo ca să certific, dar sunt informaţii multe din presă sau din alte surse că au fost mai mulţi colegi de-ai noştri la discuţii. Probabil doar în viziunea doamnei Dăncilă se păstrează formula pentru că, în primul rând, trebuie să ai un protocol al celor două partide. Protocoalele se aprobă de Delegaţia permanentă, cel puţin la noi", a mai spus el.Petcu a avut un mesaj pentru colegii săi de partid care ar accepta o funcţie în actuala guvernare. "Aş fi dezamăgit. Cei care se păcălesc şi pleacă pe funcţie efemeră (...) eu îi sfătuiesc să nu accepte o asemenea funcţie pentru că şi-ar putea periclita viitorul politic, aşa cum a făcut domnul Meleşcanu", a afirmat Petcu.El a spus că din punctul lui de vedere ALDE nu se poate întoarce la guvernare. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)