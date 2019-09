Kelemen Hunor: Nu alegerile anticipate ne lipsesc, ci determinarea, responsabilitatea opoziţiei de a guverna

15:30

Cea de-a 14-a ediţie a eXplore festival - Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival, cel mai important eveniment din România şi estul Europei dedicat dansului contemporan şi performance-ului, începe la Bucureşti vineri, 13 septembrie, cu premiera spectacolului "Anthropology", semnat de coregraful suedez Marten Spangberg.Organizat de Asociaţia 4Culture şi WASP Studios, eXplore festival #14 aduce în discuţie teme de actualitate precum ecologia, relaţia dintre natură şi societatea contemporană, feminismul şi arta în spaţiul public. În perioada 13 septembrie - 31 octombrie, festivalul invită publicul la performance-uri, spectacole de dans contemporan, expoziţii de fotografie, conferinţe, ateliere şi instalaţii multimedia, atât în Capitală, cât şi în Craiova şi Piatra Neamţ, potrivit unui comunicat al organizatorilor.Premiera spectacolului "Anthropology", realizat de coregraful suedez Marten Spangberg, deschide seria de evenimente din cadrul eXplore festival #14, vineri şi sâmbătă, 13 - 14 septembrie, la WASP Working Art Space and Production. Creaţia coregrafică este dezvoltată împreună cu cinci dansatori, cu scopul de a crea şi extinde înţelegerea în jurul relaţiilor dintre ecologie şi artă, în special între schimbările climatice şi dans. Spectacolul va fi prezentat ulterior în cadrul unui turneu european, în Franţa, Belgia, Suedia, Norvegia şi alte ţări din Europa. În ziua de 14 septembrie, Marten Spangberg va susţine şi performance-ul 46, într-un proces de cercetare continuă asupra existenţei autonome a dansului.În zilele de 20 - 21 septembrie, Sergiu Matiş, artist român stabilit în Berlin, invită publicul din Bucureşti la premiera Extinction Room (Hopeless.), o instalaţie audio performativă, alcătuită din înregistrări sonore ale unor specii de păsări dispărute sau pe cale de dispariţie. Lucrarea explorează ideea de natură în societatea occidentală şi reprezentarea acesteia în produse artistice şi culturale.După prezentarea proiectului la Berlin, în august, premiera la eXplore festival #14, în Bucureşti, Piatra Neamţ (24 septembrie, la Festivalul de Teatru) şi Craiova (27 septembrie, la Muzeul de Artă), Sergiu Matiş a fost comisionat de Festivalul Europalia România să prezinte o versiune audio performativă a Extinction Room (Hopeless.) în premieră la BOZAR Bruxelles, în cadrul expoziţiei "Brâncuşi: Sublimarea formei", în octombrie 2019. Lucrarea va fi ulterior prezentată în septembrie 2020, la Berlin, în cadrul Tanznacht.DD Dorvillier, coregrafă de origine americană, stabilită în Franţa, participă la eXplore festival #14 cu spectacolul "No Change, or freedom is a psycho-kinetic skill" în data de 27 septembrie. Comisionat în 2005 de către Danspace Project (New York) ca parte din seria Out-of-Space, performance-ul reprezintă un moment crucial în traiectoria sa artistică, marcând o schimbare estetică şi conceptuală importantă în abordarea creativă a artistei. Piesa este considerată o referinţă pentru lucrările sale ulterioare şi a fost prezentată în această vară la ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival.Pe 28 septembrie, programul continuă la WASP cu instalaţia de artă şi performance-ul "Cerul poeţilor dispăruţi", realizate de Mugur Grosu. Instalaţia, ce prezintă textele a 22 de poeţi contemporani recent dispăruţi, în ultimul sfert de veac, este completată de un performance cu muzică live, improvizaţii şi recitative din scrierile celor 22 de autori.Publicul este invitat să participe pe 4 octombrie la instalaţia video "Remote Proximity" a artistului vizual Ciprian Ciuclea şi la turul ghidat al expoziţiilor "Eroii au fost şi ei oameni ca noi". De la selfie la monument şi Visible X Invisible, coordonat de artistul Iosif Kiraly, în data de 5 octombrie, la WASP.Pe 11 octombrie, artista Veda Popovici prezintă performance-ul Corp în Adversitate, care investighează condiţiile de producţie şi efectele unei serii de performance-uri ce au avut loc în cadrul unor proteste feministe din 2011 şi până astăzi, implicând zeci de activiste, artiste şi persoane solidare.În ziua de 12 octombrie, artiştii români Marilena Preda Sânc şi Matei Bejenaru invită publicul la Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia la o discuţie captivantă despre relaţia om - natură şi reflectarea acesteia în lucrările Eco Art (Marilena Preda Sânc) şi despre proiectele personale performative în spaţiul public (Matei Bejenaru).În seara zilei de 12 octombrie, atenţia publicului este îndreptată către instalaţiile multimedia realizate de Alice Feraru, Corina Rafael şi Mircea Hristescu, în cadrul programului de rezidenţe Life Long Burning -- Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, ce susţine producţia şi prezentarea de noi proiecte multidisciplinare. Acesta este un proiect multianual co-finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Europa Creativă. Tot în cadrul rezidenţelor Life Long Burning din anul 2019, artiştii Veda Popovici şi Mugur Grosu au fost invitaţi de Asociaţia 4Culture să dezvolte noi proiecte la WASP - Working Art Space and Production.Festivalul continuă pe 13 octombrie cu spectacolul "MONUMENT 0.8: Manifestations", după un concept şi direcţie artistică propuse de artista Eszter Salamon, în colaborare cu Marilena Preda Sânc. "Manifestations" este un colaj de reprezentaţii performative, vizuale şi sonore, care animă un spaţiu emancipator prin împletirea urmelor din istoria românească a feminismului, a gesturilor artistice şi a perspectivelor feminine în istoria picturii şi muzicii tradiţionale. Performance-ul va fi urmat de un aftertalk cu artistele Eszter Salamon, Marilena Preda-Sânc şi invitaţii lor.Acţiunea continuă din "Sunt Doar O Piatră - Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cuminţenia Pământului)", performance-ul artistului Manuel Pelmuş, porneşte de la o sculptură mai puţin cunoscută a lui Constantin Brâncuşi, "Sculpture For the Blind" (1920), împreună cu o versiune "imaterială" a sculpturii "Cuminţenia Pământului" (1907). Aceasta are loc pe 25 şi 26 octombrie la Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti, urmând să fie prezentată la Muzeul de Artă din Craiova pe 29 şi 30 octombrie. Premiera performance-ului "Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cuminţenia Pământului)" va avea loc la începutul lunii octombrie la Bruxelles, la Centre for Fine Arts Brussels - BOZAR, cu prilejul organizării expoziţiei "Brâncuşi: Sublimarea formei", în cadrul Festivalului de Artă Europalia 2019.eXplore festival #14 se încheie pe 31 octombrie, în Bucureşti, cu premiera filmului documentar "ABIS", realizat de artistul Matei Bejenaru. Poemul vizual "ABIS" are ca punct de plecare personalitatea enigmatică a artistei Irinel Liciu, prim-balerină la Opera Română din Bucureşti în anii '50-'60. Filmul abordează teme generale umaniste, cum ar fi dragostea şi devotamentul, precum şi aspecte ale condiţiei artistului care ia decizii fundamentale în viaţa sa. Premiera va fi urmată de un aftertalk cu realizatorul filmului şi invitaţii săi.