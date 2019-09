Filmele și serialele care au fost editate după 11 septembrie. Scenele cu Turnurile Gemene au fost scoase, la fel și glumele cu bombe

15:50

La 18 ani de la atentatele din 11 septembrie, în urma cărora au murit aproape 3.000 de oameni din 90 de țări, HBO va lansa, miercuri, documentarul "What Happened on September 11". Producătoarea documentarului, Amy Schatz, şi-a propus să explice evenimentele din 11 septembrie 2001 într-o manieră potrivită pentru copii, relatează Associated Press. Schatz a […]