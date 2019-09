O mamă beată, în vârstă de 26 de ani, și-a strivit bebelușul după ce a adormit peste el!

13:40

Aflat încă la Terapie Intensivă după ce a fost operat de medicii turci la o clinică din Istanbul, Cătălin Botezatu are o stare de sănătate delicată în continuare. Deși doctorii i-au interzis să folosească telefonul mobil în această perioadă, Raluca Bădulescu este în permanență la curent cu evoluția recuperării designerului prin intermediul cadrelor medicale de […] The post Raluca Bădulescu, apel la rugăciune pentru Cătălin Botezatu appeared first on Cancan.ro.