Maimuța zărită în Capitală a fost găsită în podul unei case din Sectorul 5

14:50

Noi informații din ancheta de la Caracal. Specialiștii de la INML încearcă să reconstituie scheletul pe baza oaselor găsite în liziera pădurii. Asta după ce ar fi reușit deja să reconstituie scheletul pe care l-au indicat a fi al Alexandrei Măceșanu în urma testelor ADN. „Reconstituirea scheletului prin fragmentele osoase care au fost luate din […] The post Noi informații din ancheta de la Caracal. INML a reconstituit scheletul Alexandrei Măceșanu appeared first on Cancan.ro.