Povestea neștiută a artistei Billie Eilish! Incredibil cum a reuşit să îşi ţină boala ascunsă! VIDEO

Are 32 de milioane de urmăritori pe Instagram! Are 8 milioane de like-uri la o singură poză! Este cel mai ascultat artist de pe Planetă în acest moment! Şi în ciuda faptului că sferă de o boală care ar trebuie să o facă incapabilă să apară în public, a devenit fenomen mondial în mai puţin de un an!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de AntenaStars