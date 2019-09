RAPID - DUNĂREA CĂLĂRAȘI 3-0 // Daniel Pancu, nervos și după calificarea în „16-imile” Cupei: „Facem multe cadouri” + „Vreau să jucăm cu Steaua, Dinamo sau Craiova”

20:30

Cristi Pustai, antrenorul Dunării Călărași, s-a arătat dezamăgit de echipa sa în meciul pierdut în Turul 4 din Cupa României în fața Rapidului, scor 0-3.„Speram la mai mult. Într-adevăr am folosit doar un jucător din echipa care a câștigat sâmbătă la Snagov. A fost un meci în care am avut multe ocazii, dar am primit 3 goluri. Moise a scăpat de vreo trei ori cu portaru, am ratat mult. E dureros, mai ales că a fost o diferență mare de scor. ...