Spania - Teatrul Real îşi confirmă sprijinul faţă de Plácido Domingo, prezent în mai în 'La Traviata'

23:10

Filmele româneşti s-au aflat în topul preferinţelor publicului la TIFF Oradea 2019, au anunţat miercuri organizatorii, într-un comunicat.Trei titluri autohtone conduc clasamentul celor mai urmărite filme la ediţia din acest an: La Gomera, Parking şi MO.În prima zi de festival, vineri, 6 septembrie, la Filarmonica de Stat din Oradea, sute de cinefili au ales să urmărească pe marele ecran, în prezenţa actorului George Piştereanu, La Gomera (r. Corneliu Porumboiu), propunerea României la Oscar.Sâmbătă seară, în decorul inedit al Cetăţii Oradea, spectatorii s-au lăsat fermecaţi de povestea de dragoste din Parking, cel mai nou film în regia lui Tudor Giurgiu, despre un poet român care emigrează în Spania şi descoperă, în scurt timp, marea dragoste, dar şi dorul de casă.Pe 7 septembrie, cinefilii au venit în număr mare şi la întâlnirea cu actriţa Dana Rogoz şi regizorul Radu Dragomir, invitaţi la proiecţia specială MO, programată la Oradea înainte de lansarea oficială a filmului în cinematografe.Topul preferinţelor spectatorilor este completat de cine-concertul Căruţa Fantomă. Capodopera cinematografiei mute, acompaniată live de Foley'Ala şi vocea inconfundabilei Irina Margareta Nistor, au atras atenţia celor mai mulţi iubitori de film în ultima seară de festival.Nici evenimentele programate în celelalte două zile nu s-au lăsat mai prejos, cine-concertele clasându-se printre cele mai populare opţiuni ale spectatorilor din acest an.Cea de-a doua ediţie TIFF Oradea s-a încheiat duminică seară, pe 8 septembrie, după trei zile marcate de evenimente speciale, premiere şi proiecţii în aer liber. Mii de spectatori s-au bucurat şi la această ediţie de filmele noi şi multi-premiate, sosite la Oradea alături de creatorii şi protagoniştii lor.Orădenii au avut ocazia de a urmări pe marele ecran titlurile premiate la cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, printre cele mai urmărite filme din acest an numărându-se Dama de cupă (Queen of Hearts), povestea controversată care i-a adus regizoarei May el-Toukhy Premiul pentru Cea mai bună regie.Până la următoarea ediţie, experienţa festivalului va continua prin intermediul platformei de video streaming TIFF Unlimited, disponibilă oriunde în România, pe tot parcursul anului, cu filme noi la fiecare două săptămâni.TIFF Oradea este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) şi Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune (Visit Oradea) cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Oradea, alături de partenerii instituţionali: Universitatea Partium, Filarmonica de Stat Oradea, Muzeul Oraşului Oradea, Manifest pentru Oradea. AGERPRES / (AS - autor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: TIFF/facebook.com