Mario Iorgulescu era beat când a produs accidentul mortal de pe Șoseaua Chitilei! IML a stabilit o alcoolemie șocantă

Dumitru-Daniel Chirilă, propunerea premierului Viorica Dăncilă pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, este secretar de stat în această instituție din luna august 2019. De-a lungul anilor, Chirilă a ocupat mai multe funcții, între care și cea de ofițer operativ în cadrul IPJ Mehedinți. Dumitru-Daniel Chirilă (născut în 1978) este, în prezent, secretar de stat […]