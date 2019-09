CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. Sfantul Autonom a fost episcop in Italia. In timpul prigoanelor lui Diocletian, Sfantul Autonom a parasit Italia stabilindu-se in Bitinia (Asia Mica), in localitatea Soreus, aducand...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3