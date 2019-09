Tenis: Mihaela Buzărnescu s-a calificat în sferturi la Hiroshima (WTA)

07:50

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a decis să sărbătorească Ziua pentru cooperarea Sud-Sud la 12 septembrie, în fiecare an, pentru a marca importanţa cooperării Sud-Sud. Data aniversează, potrivit ONU, adoptarea în 1978 a Planului Buenos Aires de acţiune pentru promovarea şi implementarea cooperării tehnice între ţările în curs de dezvoltare.Tema din 2019 stabilită în vederea marcării Zilei ONU pentru cooperarea Sud-Sud, "From Commitment to Action - Follow up to Buenos Aires Plan of Action 40", se concentrează pe implementarea angajamentelor adoptate în Planul de acţiune Buenos Aires 40.Prima Conferinţă la nivel înalt a Naţiunilor Unite privind cooperarea tehnică între ţările în curs de dezvoltare a avut loc în 1978, în Argentina. Cu acest prilej a fost adoptat Planul de acţiune din Buenos Aires pentru promovarea şi implementarea cooperării tehnice între ţările în curs de dezvoltare, aprobat de Adunarea Generală prin rezoluţia 33 / 134.Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la adoptarea acestui document, în perioada 20-22 martie 2019, a fost organizată la Buenos Aires, Argentina, cea de a doua Conferinţă la nivel înalt a Naţiunilor Unite privind cooperarea Sud-Sud.Istoria cooperării Sud-Sud a început odată cu instituirea primului program de asistenţă tehnică al ONU de către Consiliul Economic şi Social, în 1949, şi crearea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în 1969.O nouă etapă a acestui parcurs a fost stabilită în cadrul celei de-a treia Conferinţe a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate, desfăşurată în 2001 la Bruxelles, care a subliniat importanţa cooperării sud-sud în consolidarea capacităţilor şi stabilirea celor mai bune practici, în special în domeniul sănătăţii, mediul, ştiinţei şi tehnologiei, cooperarea în domeniul comerţului, investiţiilor şi tranzitului.Conferinţa internaţională privind finanţarea dezvoltării, care a avut loc la Monterrey, Mexic, în martie 2002, a încurajat în special cooperarea Sud-Sud, inclusiv prin cooperare triunghiulară, pentru a facilita schimbul de opinii cu privire la strategiile, practicile, experienţa şi replicarea proiectelor de succes. În plus, a solicitat consolidarea cooperării Sud-Sud în furnizarea de asistenţă.În ultimele decenii, lumea a suferit o transformare economică şi politică majoră. Schimbările, în special în sud, au fost mai rapide decât în oricare altă perioadă din istorie. Relaţiile în sud şi între sud şi nord au căpătat noi dimensiuni. Aspectele cheie actuale, cum ar fi mediul şi schimbările climatice, securitatea energetică şi alimentară, sărăcia globală, legătura dintre creştere, echitate şi migraţie sunt astăzi mai globale decât dimensiunea nord-sud, menţionează ONU.Multe ţări din sud au construit capacităţi financiare şi tehnice semnificative. Acestea au început să transfere o parte din aceste resurse, în condiţii concesionale şi non-concesionale, altor ţări din sud, în contextul unei abordări incluzive pentru gestionarea problemelor globale, răspândirea mai largă a beneficiilor globalizării, crearea de noi pieţe şi crearea unei baze mai ample pentru o creştere economică durabilă.În ultimii ani, pe baza unei lungi istorii de asistenţă şi a altei cooperări între ţările în curs de dezvoltare, mai multe ţări sudice au devenit parteneri importanţi pentru cooperarea pentru dezvoltare.Toate aceste eforturi au fost reafirmate şi extinse odată cu adoptarea Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030 de către Adunarea Generală a ONU.În 2019, în cadrul celei de a doua Conferinţe la nivel înalt a Naţiunilor Unite privind cooperarea Sud-Sud, liderii mondiali au adoptat un document ce urmăreşte intensificarea cooperării Sud-Sud în vederea realizării dezvoltării durabile. AGERPRES / (Documentare- Mariana Zbora-Ciurel; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)