Super Rally în Bănie. Caii putere se întrec pe străzile din Craiova

Simona Halep are de apărat un singur punct la turneul Premier 5 de la Wuhan. Învinsă de Dominika Cibulkova anul trecut, la meciul său de debut din turul doi, în minimum de seturi - la 0 şi la 5, românca are din start asigurat rezultatul de anul trecut dacă va face deplasarea în China. Astfel, Simona Halep are o şansă importantă de a acumula puncte. Australianca Ashleigh Barty este lider în acest moment atât în clasamentul mondial pe 52 de săptămâni, cât şi în cursa pentru Turneul Campioanelor. S...