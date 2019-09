Leo Messi a rupt tăcerea! Primele declarații după dezvăluirile despre contractul său: „Asta nu e problema mea!”

09:10

New York City a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Toronto FC, într-un meci în care Alex Mitriță a marcat un supergol. Mijlocașul Alex Mitriță, 24 de ani, a fost eroul celor de la New York City, marcând singurul gol al echipei. În minutul 5, românul a executat perfect o lovitură liberă de la 18 metri. Mitriță a trimis puternic, în vinclu, iar portarul Westberg nu a avut nicio șansă. Mitri on the money #ForTheCity pic.twitter. ...