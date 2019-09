Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, forțează revenirea lui Mircea Lucescu la Rapid pentru a-și asigura încă un mandat

20:50

O femeie de 40 de ani din Brăila a fost înjunghiată pe stradă de un individ. Poliţiştii se ocupă pentru găsirea agresorului. Reprezentanții Poliției au anunţat că o persoană a fost înjunghiată în plină stradă. Agresorul a fugit de la faţa locului, iar acum este căutat de poliţişti „Astăzi, la ora 11:28, un bărbat a […] The post O femeie din Brăila a fost înjunghiată în mijlocul străzii! Agresorul nu a fost prins appeared first on Cancan.ro.