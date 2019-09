Caz rarisim în istoricul naşterilor din România. Niciun medic nu a recomandat sarcina acestei fete de 20 de ani din Iași

22:50

Fix în urmă cu doi ani, Liviu Vârciu devenea tătic pentru a doua oară! Doar că nu cu aceeași iubită… Acum, era vorba de ultima cucerire, Anda Călin. Fericire mare, firesc, pentru cântărețul, actorul, moderatorul de emisiuni de showbiz. Doar că Anastasia, drăgălașa lui fetiță, nu a fost de ajuns pentru ca Liviu și Anda […] The post Avem semne clare că bat clopote de nuntă pentru Vârciu & iubita lui! appeared first on Cancan.ro.