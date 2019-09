CUPA ROMÂNIEI // Adrian Mititelu, euforic după tragerea la sorți: „Meci de tradiție, vrem pe «Ion Oblemenco!»”/ Șefii lui CS U Craiova i-au dat replica: „Ai liber! Să vedem câți suporteri strânge echipa ta”

12:40

Steaua a fost la cinci minute de calificarea în şaisprezecimile Cupei, dar un fost stelist le-a năruit visul roş-albaştrilor. Grădinaru a trimis meciul în prelungiri, unde Concordia Chiajna s-a impus cu 2-1. "De aceea e frumos fotbalul. Am condus noi, ne-au egalat, după care au condus ei, am încercat să egalăm şi nu am mai putut. Eu sunt multţumit de ceea ce am realizat. Ne-am ridicat la nivelul echipei adverse, o echipă de liga a doua. ...