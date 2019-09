Fotbal: FC Botoşani - CFR Cluj, Sănătatea Cluj - Viitorul Constanţa şi Chindia - Hermannstadt, în 16-imile Cupei României

11:50

Actorul Desmond Llewelyn s-a născut la 12 septembrie 1914, în familia unui inginer de mine, în Newport, Monmouthshire, Wales.În liceu, a făcut figuraţie în producţiile şcolare. Pentru că familia nu vedea cu ochi buni înclinaţia lui spre viaţa artistică, un unchi de-al său, care era un ofiţer de rang înalt, i-a aranjat un interviu pentru o slujbă în cadrul departamentului de poliţie. A picat însă testul fizic din cauza unor probleme cu ochii.La mijlocul anilor '30, a fost acceptat la cursurile Academiei Regale pentru Arte Dramatice.A fost înregimentat ca locotenent secund în armata britanică, ca urmare a izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial. Regimentul său a fost desemnat să oprească înaintarea unei divizii de tancuri germane în Franţa. Ajungând astfel pe front, din nefericire, a fost făcut prizonier de război şi ţinut în detenţie timp de cinci ani.După război s-a întors la Londra, unde şi-a reluat cariera artistică, fiind distribuit în rolul "Q" în pelicula "From Rusia with love" (1963) din seria filmelor cu James Bond, cu care s-a identificat multă vreme. Din 1963, Llewelyn a apărut ca "Q" în fiecare film Eon Productions Bond, cu excepţia peliculei "Live and Let Die" (1973). Llewelyn nu a fost prima alegere pentru rolul "Q", actorul Peter Burton jucând rolul "Major Boothroyd" (mai târziu cunoscut sub numele de "Q"), în "Dr. No" (1962), primul din seria "007". Llewelyn nu a apărut nici în "Never Say Never Again" (1983) cu Sean Connery, deoarece aceasta nu era o producţie oficială EON. Partea "Q" a fost interpretată de Alec McCowen.Actorul deţine recordul de a fi prezent în cele mai multe filme cu James Bond decât oricine altcineva Deşi este singurul actor care a apărut în cele 17 filme cu Bond între 1963 şi 1999, apariţiile sale pe ecran nu totalizează mai mult de 30 de minute. Este singurul actor care a lucrat cu primii 5 actori care l-au interpretat oficial pe James Bond. Cea mai lungă apariţie a personajului său "Q" a fost în "License to Kill" (1989).A jucat pe scenă alături de actori importanţi ai vremii, precum: Laurence Olivier, Vivien Leigh, Sean Connery.A jucat în cinci filme alături de actorul Anthony Dawson: "They Were Not Divided" (1950), "The Blrse of the Wrewolf" (1961), "From Russia with Love" (1963), "The Amorous Adventures of Moll Flanders" (1965) şi "Thunderball" (1965). Terence Young le-a regizat pe toate, cu excepţia filmului "The Curse of wrewolf" (1961), care a fost regizat de Terence Fisher.Cu Christopher Lee a jucat în şase filme: "Hamlet" (1948), "They Were Not Divided" (1950), "Corridors of Blood" (1958), "The Pirates of Blood River" (1962) şi "The Man with the Golden Gun" (1974).A jucat în 12 filme alături de actriţa canadiană Lois Maxwell, cunoscută pentru portretizarea domnişoarei Moneypenny în toate primele 14 filme cu James Bond produse de EON: "From Russia with Love" (1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice" (1967), "On Her Majesty Secret Service" (1969), "Diamonds Are Forever" (1971), "The Man with the Golden Gun" (1974), "The Spy Who I Love Me" (1977), "Moonraker" (1979), "For Your Eyes Only" (1981), "Octopuss" (1983) şi "A View to a Kill" (1985).Cu actorul Bernard Lee a jucat alături în 10 filme: "From Russia with Love" (1963), "Goldfinger" (1964), "The Loveous Adventures of Moll Flanders" (1965), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice" (1967), "On Her Majesty Secret Service" ( 1969), "Diamonds Are Forever" (1971), "The Man with the Golden Gun" (1974), "The Spy Who I Love Me" (1977) şi "Moonraker" (1979).A fost căsătorit cu Pamela Mary Pantlin din 1938 până în 1999, la moartea sa şi au avut împreună doi copii.La începutul lui decembrie 1999 a apărut în "The Big Breakfast". A murit la vârsta de 85 ani, la scurt timp după lansarea filmului "The World Is Not Enough", la 19 decembrie 1999, în urma unui accident de maşină, în Firle, East Sussex. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Ionela Gavril) Sursa foto: www.imdb.com