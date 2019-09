Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța privind vânzarea cartelelor prepay doar cu buletinul. În 2014, o prevedere similară a fost găsită ilegală

14:00

Tânăra jucătoare canadiană de origine română Bianca Andreescu, noul nume din tenisul feminin, după ce a câştigat titlul la US Open, a declarat că îşi doreşte să se califice la Turneul Campioanelor şi să atace top 3 mondial în acest final de sezon, relatează Reuters,, citat de Agerpres. ''Am aşteptări mari de la mine. Am […] Post-ul Obiectivele Biancăi Andreescu, după victoria de la US Open 2019: top 3 WTA, calificarea la Turneul Campioanelor și sănătate! apare prima dată în Libertatea.