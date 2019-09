Tenis: Kim Clijsters va reveni în circuitul profesionist în 2020

15:30

Actriţa Renée Zellweger şi-a recunoscut emoţia profundă la interpretarea cântecului 'Somewhere Over the Rainbow' din noul său film, 'Judy', care face portretul ultimilor ani din viaţa legendei cinematografiei americane Judy Garland şi care a fost prezentat în premieră la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), relatează EFE. Zellweger a fost prezentă la TIFF la premiera filmului alături de regizorul filmului, Rupert Goold ('True Story', 2015), unde a vorbit pe covorul roşu mai ales despre 'Over the Rainbow', cel mai cunoscut cântec din musicalul 'The Wizard of Oz' (1939)."A fost o zi incredibilă. A fost încheierea unei săptămâni de interpretări live pe care am împărţit-o cu aproape 300 de actori care reprezentau publicul. A fost momentul final al unei celebrări împărtăşite cu ceilalţi. Întreaga noastră afecţiune şi admiraţie faţă de Judy s-a simţit atât de real în acele momente", a mărturisit Zellweger."Să te gândeşti ce a reprezentat acest cântec pentru ea în acel moment al vieţii sale. Nostalgia pe care am simţit-o cu toţii şi cum se schimbă totul pe măsură ce viaţa noastră progresează. M-a emoţionat nespus", a explicat actriţa în faţa camerelor.Dacă interpretarea cântecului 'Over the Rainbow' în 'Judy' a emoţionat-o pe actriţa americană, interpretarea rolului lui Garland a stârnit în schimb emoţii pozitive în rândul criticii.Este tentant să se facă o paralelă între legendara Judy Garland şi Renée Zellweger, doar pentru faptul că protagonista filmelor Bridget Jones şi-a petrecut jumătate din cei 50 de ani din viaţă sub ochiul scrutător al opiniei publice.Zellweger a fost urmărită cu atenţie pentru ciudăţeniile vieţii sale, pentru relaţiile sale sentimentale cu vedete precum actorul Jim Carrey, pentru schimbările sale fizice sau pentru operaţiile sale estetice.La fel ca Judy, Zellweger a trecut prin suişuri şi coborâşuri, deşi a fost nominalizată de două ori la Oscar şi chiar a câştigat preţioasa statuetă pentru cel mai bun rol secundar în 'Cold Mountain' (2003), urmată de o criză ce părea să pună capăt carierei sale şi care a presupus o pauză de şase ani fără să mai intervină într-un film între 2010 şi 2016.Dar cu rolul său din 'Judy', Zellweger, ajunsă la 50 de ani, dă de înţeles că mai are multe de spus de-acum încolo în cariera ei. Iar participarea sa în musicaluri i-a fost de folos, precum interpretarea lui Roxie Hart în 'Chicago' (2002), care i-a adus una dintre nominalizările la Oscar.Acţiunea filmului începe în 1968, când Garland se afla la sfârşitul carierei la vârsta de 46 de ani, repudiată de Hollywood care o transformase de timpuriu într-o un copil minune şi care profitase de ea până la epuizare. Abandonată, actriţa din 'The Wizard of Oz' (Vrăjitorul din Oz) este nevoită să plece la Londra pentru a încerca să salveze ce-i mai rămăsese din carieră şi să câştige ceva bani care să o ajute să plătească datoriile de milioane de dolari.Însă la Londra, problemele mentale s-au acutizat din cauza alcoolului şi dependenţei de somnifere care au adus-o, din nou, pe Garland în pragul ultimului eşec al carierei sale. Doar când era pe scenă sub lumina reflectoarelor şi simţind căldura publicului, Garland era capabilă să devină legendarul star al muzicii şi al filmului.Zellweger a declarat la Toronto că nu a vorbit niciodată cu cele două fiice ale lui Garland, Liza Minnelli şi Lorna Luft, deşi a recunoscut că "ar fi dorit să le contacteze, nu pentru a le pune întrebări, ci pentru a le întreba ceea ce le-ar plăcea să vadă în film". Dar s-a gândit că va fi o surpriză atât pentru ele cât şi pentru public.Dar a mărturisit că a citit tot ceea ce s-a scris despre Garland şi a vizionat toate materialele de pe internet.Ea a recunoscut că momentul cel mai emoţionant al filmului a fost interpretarea cântecului 'Over the Rainbow', pentru ceea ce a însemnat acest cântec pentru Judy, în acel moment al vieţii sale."Am încercat să uit cât de adorată era Judy de mai multe generaţii şi cum a devenit un simbol al cinematografiei. Am încercat să uit toate acestea şi să o înţeleg şi să văd mai ales latura umană a mitului", a precizat Zellweger.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)