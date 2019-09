Iubitul Luizei Melencu, declarații uluitoare: ”Un număr privat o suna întruna pe la 2-3 noaptea”

14:20

Un parior din Slatina a prins la Superbet 3 bilete aproape identice, fiecare repetat de câte 5 ori, fiecare cu câte 18 meciuri disputate de-a lungul a 4 zile în Preliminariile Euro 2020! Câștigul său – deja achitat în totalitate – e cel mai mare câștig reușit în ultimele luni de un parior român: +920.000 […]