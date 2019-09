Andreea Berecleanu, șocată de gestul unui bărbat, în aeroport, care a confundat-o! “Am fost uluită de întrebare”

15:00

Serialul Sacrificiul de pe Antena 1 și Visuri la cheie de pe Pro TV au înregistrat audiențe record plasând Pro TV pe prima poziție pe interval, respectiv Antena 1 pe poziția a doua. Cele două emisiuni s-au intersectat pe o mare parte din interval. Sacrificiul a început cu jumătate de oră mai devreme decât Visuri […] The post Audiențe record pentru posturile Antena 1 și ProTV! Ce i-a ținut pe telespectatori în fața micilor ecrane appeared first on Cancan.ro.