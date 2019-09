Bursa de la Bucureşti închide joi în scădere; rulajul s-a diminuat de 2,5 ori

18:00

Actriţa Whoopi Goldberg s-a alăturat distribuţiei 'The Stand', un miniserial de televiziune pe care îl pregăteşte postul american CBS, pe baza romanului omonim publicat de Stephen King în 1978, relatează EFE.Goldberg a anunţat încorporarea sa în serial, într-un interviu cu Stephen King din cadrul programului 'The View', pe care îl prezintă însăşi actriţa. 'The Stand' este un roman post-apocaliptic, o ficţiune cu accente horror, care se petrece într-o lume decimată de ciumă şi în care se poartă o luptă între bine şi rău.În acest context, destinul umanităţii este condus de personajul Mama Abagail, o profetă care la 108 de ani primeşte un semn de la Dumnezeu pentru a conduce un grup de supravieţuitori care fug din calea duşmanului, supranumit Omul Întunecat.Goldberg o va interpreta pe profeta Abagail în acest serial, care încă nu are o dată definitivă de lansare şi care va face parte din catalogul viitoarei platforme de streaming al CBS 'All Access'.În distribuţia acestei adaptări pentru micile ecrane a 'The Stand' au mai fost anunţaţi Jovan Adepo ('When They See Us'), Owen Teague ('It'), Brad William Henke ('Orange Is the New Black') şi Daniel Sunjata ('Rescue Me').Ei se alătură astfel actorilor, deja anunţaţi, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young şi Henry Zaga.Filmările la miniserialul vor avea loc după lansarea pe ecrane a noii ecranizări a romanului lui Stephen King, 'It Chapter Two', care a avut încasări la box-office-ul american de 91 de milioane de dolari în weekendul trecut.Filmul, lansat simultan pe alte pieţe internaţionale, a avut în total încasări de 185 de milioane de dolari.Prima parte 'It' a înregistrat, la nivel global, încasări de 700 de milioane de dolari, fiind considerat cel mai de succes film horror din întreaga lume.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)